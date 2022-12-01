اليوم.. نظر طعن شقيق يوسف بطرس غالي على اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من جانب رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 15 عاما، في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

يحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين

ويحاكم رؤوف غالي في قضيتين، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته لمدة 30 سنة، من خلال معاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا في كل قضية منهما، وبعد صدور الحكم تقدم دفاع شقيق يوسف بطرس غالي بالطعن أمام محكمة النقض، وعلى إثرها حدّدت المحكمة جلسة من أجل نظر حكم محكمة الجنايات في الطعنين المختلفين.

تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا

كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت أنّ عملية تتبع تهريب الآثار لأوروبا وتحددياً إيطاليا تمت على مدار عام كامل، حيث تم خلال هذا العام إجراء التحريات اللازمة بالكامل، كما أن المدة كانت كفيلة من أجل التعرف على جميع أعضاء الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى طريقة ارتكاب الواقعة، مع دور كل متهم فيها.

كما أوضحت التحقيقات أيضاً أنّ القطع المستردة من أبزرها الآتي عدد 21660 عملة معدنية، إلى جانب عدد 195 قطعة أثرية من ضمنها عدد 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، بالإضافة إلى عدد 11 آنية فخارية، و5 من أقنعة مومياوات بعضها مطلية بالذهب، كما يأتي من ضمن القطع أيضاً تابوت خشبي، مع مركبين صغيرتين من الخشب.