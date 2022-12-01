خبيرة اقتصادية: 410 مليارات جنيه للتوسع في المشروعات الخضراء بموازنة 2023

قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الأخضر، باعتباره مصدرا جيدا من مصادر الاستثمار، لتبدأ من خلاله التوسع في التكنولوجيا الخضراء في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والتوسع في مشروعات النقل المستدام وغيرها، ولتوفير الكثير من فرص العمل أيضًا.

وأشارت إلى أن الاستثمار في مجال البيئة يستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمام الدول المتقدمة، لكنها قد تعجز عن الوصول إليه، إلا أن مصر استطاعت باهتمامها بالملف، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لتلك الاستثمارات، الوصول إلى نتائج مرضية.

410 مليارات جنيه استثمارات خضراء

أوضحت حنان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «EXTRA NEWS»، أن قيمة استثمارات الدولة في الاقتصاد الأخضر، تقدر بحوالي 410 مليارات جنيه، إذ تستهدف الدولة الوصول إلى نسبة 40% في موازنة 2022-2023، لتتضمن أوجه الصرف ما يقرب من 259 مليار جنيه، بمجال النقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و29 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لتوفير مياه الشرب النظيفة.

زيادة الاستثمار الأخضر ينعكس على الصحة

أضافت الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن، وهو ما يوفر الكثير من المصروفات على البنود الصحية، إذ أن المشروعات الخضراء، تساعد على التقليل من الإصابة بالأمراض والأمراض المتوطنة.

وأكدت أن إهتمام الدولة بمجال الطاقة النظيفة، سيساعد على زيادة تدفق الاستثمارات من الخارج، حيث تطلق مصر في المرحلة المقبلة، منصة خاصة بتصدير الطاقة الهيدروجينية، بالإضافة إلى توفير هذه الطاقة بالمواني للشاحنات والسفن العملاقة، فضلًا عن مشروعات أخرى مهمة كالمونوريل والقطار الكهربائي.