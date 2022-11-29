منسق مبادرة المشروعات الخضراء: مصر شهدت سنة حافلة بانعقاد مؤتمر المناخ

أشاد السفير هشام بدر منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، بما تم على أرض مدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، الذي استضافته مصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أهمية انعقاد مؤتمر المناخ العالمي هذا العام، وما أسفر عنه من قرارات تم اتخاذها وتنفيذها، حيث يعد المؤتمر البداية وليس النهاية كما يظن البعض، بعد أن انتهت فعالياته منذ عدة أيام.

بداية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ

قال هشام بدرفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئاسة المصرية بدأت بكامل نشاطها في حصاد فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، منذ أن انتهت فعالياته، حيث يعتقد العديد من الأفراد، أن بعد انتهاء المؤتمر انتهى الحديث، والعمل على تحقيق أهدافه التي عقدت لأجله، في حين أن الحقيقة أن الرئاسة المصرية، بدأت للمؤتمر لحين تسليم الرئاسة للشقيقة الامارات، حيث ستقام فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخية.

شراكات واتفاقيات لدعم المشروعات الخضراء

أضاف «بدر»، أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي تمت خلال المؤتمر، سيتم تفعيلها بصورة واسعة حيث تم تفعيل وتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وتم التفاعل بين 18 مشروع أخضر فائز في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، وقد تم تمويل واحتضان 6 مشروعات بالتعاون مع البنك الأوروبي، وسيستمر التعاون لدعم تلك المشروعات، وتمويلها لضمان استمراريتها، ودعم دورها لخفض الانبعاثات.