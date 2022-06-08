مناورات جوية سورية روسية للتصدي لطائرات معادية بطول الجولان «فيديو»

نفذت كل من القوات الجوية السورية والقوات الجوية الروسية مناورات على الأراضي السورية، للتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية، وذلك بعد ساعات من إعلان التليفزيون السوري عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.

مناورات ليلية نهارية للتصدي لطائرات معادية اخترقت الأجواء السورية

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن القوات الجوية السورية نفذت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرات روسية من طراز سو وطائرات سورية من طراز ميج، حيث شاركت الطائرات السورية والروسية في التصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السورية إلى أنه تم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، حيث تم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة.

دورية مشتركة روسية سورية بطول مرتفعات الجولان المحتل

وشمل التمرين كذلك تنفيذ دوريات مشتركة بين الطيران الحربي السوري والروسي امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل، والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من سورية.

وأظهرت التدريبات المشتركة بمجملها تنسيقاً عالياً بين الطيارين في الجيشين الصديقين وتفاعلاً كبيراً تبعاً للمواقف المختلفة.

وكشفت الوكالة الرسمية السورية عن أن القوات الجوية الروسية شاركت في هذه التدريبات بطائرات (سو 24 إم- سو 34- سو 35) كما شاركت القوات الجوية السورية بست طائرات (ميج 23 إم إل وميج 29).

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن هذا الإعلان عن المناورات المشتركة بين سوريا وروسيا، جاء بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مسؤول عسكري أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قبل منتصف ليل الاثنين صواريخ عديدة أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مشيرا إلى أن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ.