موسكو ردا على الإدانة الإسرائيلية: لا نعترف بسيادتكم على الجولان

قالت البعثة الروسية في الأمم المتحدة، اليوم، إن روسيا لا تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما أكدت البعثة الروسية موقفها مرة أخرى من خلال نشر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، مضيفة أن الهضبة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، بل وأعربت عن بالغ قلقها من خطط إسرائيل المعلنة بشأن توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي تصريحات البعثة الروسية رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي أدان العملية العسكرية على أوكرانيا معتبرا ما قامت به روسيا اليوم انتهاكا للقانون الدولي.

وكان رئيس الخارجية الإسرائيلي، خرج في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الإسرائيلية، لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومعلقا بأن الحرب ليست حلا للخلافات، ولا يزال من الممكن وقف الخلاف وإجراء تسوية للأزمة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، من أجل منع عسكرة أوكرنيا، وحماية المدنيين في منطقة الدونباس.