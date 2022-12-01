الكاتب الصحفي أسامة السعيد يكشف أسرار عصر المماليك في بث مباشر الليلة

كشف الكاتب الصحفي والروائي الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، عن تجربة جديدة يخوضها خلال الأيام المقبلة، حيث يقدم بثا مباشرا عبر حسابه على فيس بوك، يتحدث خلاله عن العصر المملوكي.

ودوّن السعيد، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلًا: «اليوم تجربة جديدة، وأتمنى تكون ممتعة إن شاء الله، لايف على صفحة فنجان قهوة، وكتاب تحت عنوان في حب التاريخ، وحديث عن العصر المملوكي وتفاصيله المثيرة» مضيفًا: «اللايف اليوم الساعة 9 مساء.. في انتظاركم».

يذكر أنّ أسامة السعيد، صحفي وباحث وروائي مصري، حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويشغل منصب نائب رئيس تحرير الأخبار.