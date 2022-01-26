مواعيد عرض مسلسل المماليك لـ رانيا يوسف والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل المماليك للفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الـ 19 من المسلسل، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل المماليك والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل المماليك يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة النهار، والإعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بينما يعرض على شاشة قناة النهار دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

قصة مسلسل المماليك وأبطاله

تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

تفاصيل شخصية رانيا يوسف في المماليك

وكانت الفنانة رانيا يوسف كشفت عن تفاصيل الشخصية التي تجسّدها وكواليسها خلال مؤتمر صحفي، وقالت إنها تقوم بدور شخصية فتاة تدعى ««هند العباسي» فقيرة وخلال رحلة صعودها تستغل كل الفرص والظروف المتاحة أمامها، ولكنها مع كل تلك الأمور سوف تفقد شيئا بالغ الأهمية تكشف الأحداث عن تفاصيله.

وأوضحت أنَّها تعرضت لصعوبات كثيرة من أجل تقديم هذا الدور ولكن جودة السيناريو شجعها على قبوله، مبينة أنَّها تجسد شخصية مركبة صادفتها كثيرًا في حياتها، مشيرة إلى أنَّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي تفرض على البعض تنازلات تحت دعوى الحاجة.