نيفين أنور فتاة ليل تريد العيش بـ«كرامة» في مسلسل المماليك

خطفت الفنانة الشابة نيفين أنور الأنظار إليها، بعد نجاح دورها في مسلسل المماليك، الذي يعرض حاليا عبر إحدى القنوات الفضائية، أمام عدد من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد ومحمد لطفي، تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

وتجسد نيفين أنور خلال أحداث مسلسل المماليك، شخصية فتاة ليل تدعى أماني، ووصفتها في تصريحات صحفية، بأنها شخصية ثرية دراميا في تفاصيلها، تمر بتحولات تغير أحداث المسلسل، خصوصًا أنها كانت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات بمدينة الزقازيق، وتزوجت عرفيًا من طبيب تخلى عنها، لينكشف سرها، وتضطر للهروب لتعمل في نهاية المطاف فتاة ليل.

نيفين أنور تجسد فتاة ليل في مسلسل المماليك

وعن هذا الدور، قالت إن النقاش المستمر مع مخرج المسلسل حازم فودة، حول طبيعة شخصية أماني سهّل عليها تجسيدها بالشكل الأقرب من الواقع حيث حرصت على الابتعاد على الشكل النمطي للفتاة النازحة من الشرقية سواء في أسلوب حديثها القريب من سكان القاهرة كي تنصهر بين البشر وكذلك طبيعة لبسها وتصرفاتها التي تدل على أنها فتاة كل طموحها يتلخص في أن تعيش بكرامة لكن الظروف تكون ضدها.

مسلسل المماليك تدور أحداثه في 60 حلقة

وأشارت إلى أن شخصية أماني فكانت تكره ما تفعله وتقدم عليه ولكن لم يكن أمامها سوى أن تسلك هذا الطريق لتوفر قوت يمها لنفسها وأسرتها التي تعيش في الشرقية، مشيرة إلى أن أصعب المشاهد تجسدت في مشهد التعذيب من العصابة التي خطفتها حيث كان يتطلب لف سلاسل الحديد حول جسدها بقوة وشدها بطريقة تظهر أثار التعذيب عليها وهو ما أصابها ببعض الكدمات البسيطة.

مسلسل المماليك تدور أحداثه في 60 حلقة في إطار من التشويق والإثارة، ويمثل عودة لنوعية المسلسلات الطويلة ويضم عدد كبير من النجوم بخلاف رانيا يوسف وبيومي فؤاد، حنان سليمان، نانسي صلاح، محمد لطفي، رامي وحيد.

مسلسل المماليك تدور أحداثه في العصر الحديث، وليس عصر المماليك قديمًا وهو الأمر الذي كان أثار ضجة قبل عرض المسلسل، حيث توقع رواد السوشيال ميديا أن يكون المسلسل تاريخي، ما نفاه صناع العمل وقتها.