محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين في المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الفرق المشاركة في تمثيل مصر في المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، الذي عُقد بدولة الإمارات بمشاركة 32 متسابقًا من سن 6 إلى 18 سنة، بالإضافة للمشاركين في برامج مساعدة الأطفال الذين يتعرضون للعنف، من جمعية سيدات أعمال المستقبل.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء محمد الرويني، مساعد مدير الأمن، وهالة أبو السعد، واللواء سعيد عمارة، وأشرف عبد الونيس، واللواء حسن البحيري، والدكتور هدى الطنباري، والمهندس علي العجواني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وتميز المكرمون بمشاركتهم في برنامج لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون للعنف، وبرنامج مساعدة الأفراد للحصول على تمويل بأيسر الطرق، وبرنامج مساعدة اللاجئين على مستوى العالم، وتصميم روبوت لإعادة تدوير المخلفات، واختراع روبوت بولنج قادر على المنافسة في اللعبة.

مسابقات تطبيقات الهواتف

وأول المسابقات التي شارك فيها المكرمون Application Mobile: وفاز بالمركز الأول مناصفة بين فريقين من فرق الجمعية، وفريق ألوان Team Masry الذي ابتكر تطبيق هاتف يعمل علي تنظيم أعمال التمويل في الجهات الممولة فهو برنامج برنامج لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تمويل من خلال توضيح كافة الإجراءات في أغلب الجهات المانحة والأوراق المطلوبة منه، والفوائد في كل جهة ليختار أيسرهم وأفضلهم له، كما يمكنه حساب قيمة قسطه ومعرفة حقوقه والتزاماته وأيضاً يحتوي على قسم خاص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير عملية حصولهم على تمويل.

ويتكون الفريق من سهيلة أشرف حسنين، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، وروميساء أحمد سويلم، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومحمد عبد الرؤوف الفار، الطالبة بالصف الاول الإعدادي، ومحمد عصام جميل، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ومحمد محمود فايد، الطالبة بالصف الأول الثانوي، وأسلم خالد عوض الله، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، ويوسف وليد غانم، الطالب بالصف الثالث الإعدادي.

والفريق الثاني فريق من الجمعية وهو فريق you with، والذي صمم تطبيق هاتف يعمل على تسجيل وحصر وتشغيل اللاجئين حول العالم، وهذا التطبيق يساعد اللاجئين في مختلف دول العالم من خلال عمل مشاركة بين المقيم واللاجئ عن طريق توفير سكن بشكل مجاني أو طعام أو تدريب أو فرصة عمل وخلافه ليساعده على بدية حياة كريمة، ويتكون الفريق من يحيى شوقي سيف، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، ويوسف عادل فرغلي، الطالب بالصف الثالث الثانوي، ومحمود إيهاب سالم، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وأدهم محمد زاخر، الطالب بالصف الأول الثانوي، ومروان محمد الريس، بالصف الأول الإعدادي.

تطبيق يوفر فرص عمل للنساء

وفاز بالمركز الثاني فريق me support من خلال تصميم تطبيق هاتف يعمل علي توفير فرص عمل للنساء وتشغيلهم، وهذا التطبيق يساعد المرأة على خلق فرص عمل لنفسها من خلال إعانتها عن ما تستطيع تقديمه من خدمات سواء إعداد الوجبات او خدمة التوصيل أو المشغولات اليدوية أو أي خدمات أخرى وتقوم بتقديمها عبر البرنامج مما يتيح لها فرصة أكبر في عملية التسويق، ويمثل الفريق، أحمد محمد سالم، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، وسارة محمد أحمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي، وإسراء محمد أحمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ويوسف علاء القفاص، بالصف الثاني الثانوي.

تطبيق يكافح العنف ضد الأطفال

كما فاز بالمركز الرابع فريق Me Help من خلال تصميم تطبيق هاتف يعمل على مناهضة العنف ضد الأطفال فهذا التطبيق يساعد على سرعة نجدة ومساعدة الأطفال الذين يتعرضون لجميع أنواع العنف حيث يستطيع البالغ عن حالة عنف ضد الأطفال للجهات المعنية، وكذلك يستطيع دعم الأطفال نفسياً ومادياً وتقديم المشورة لهم وأسرهم، وتكون الفريق من عبد الحليم أحمد عبد الجواد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وجني أحمد عبد الجواد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، ومحمد عز الدين الدناصوري، الطالب بالصف الثاني الإعدادي.

مشروع إعادة تدوير المخلفات

وفي مسابقات Teams Carnival Robotic And Science، حصل على المركز الأول فريق pink Blue مشروع إعادة تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة منها، ويهدف هذا المشروع إلي مناهضة التغيرات المناخية حيث المخلفات غير العضوية تنتج ما يقرب من 02% من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لعملية الاحتباس الحراري، كما تنتج المخلفات العضوية مثل مخلفات الحيوانات وبواقي الأطعمة أكثر من 82% من غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، لذلك كانت الفكرة الرئيسية للمشروع هي إعادة تدوير المخلفات عن طريق جمع المخلفات من المدن وإعادة فرزها بواسطة روبوت لتقسيمها وإعادة تدويرها.

وبالنسبة للمخلفات العضوية فتمر بعدة مراحل مختلفة وذلك لتصفيتها وإنتاج طاقة عضوية صافيه تساعد في البيئة وتقلل من الاحتباس الحراري، ويتكون الفريق منيرة عمرو أشرف، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، ويحي محمد عثمان، الطالب بالصف الثالث الابتدائي، ويوسف أحمد أبو ريحان، الطالب الصف الثالث الابتدائي، وصالح أحمد الدخاخني، الطالب بالصف الثاني الابتدائي.

وفي مسابقات Robot Bowling حصلت الجمعية على المركز الأول بفريق team Titans والمكون من لوجين رامي سالم، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، ومحمد شريف المدني، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، وبراء علي البحراوي، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي، وسعيد سمير طايل، الطالبة بالصف الأول الإعدادي.

كما حصلت الجمعية على المركز الثالث بفريق Go Ninga والمكون من جني أشرف حويلة، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، ومحمد سعيد فتحي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، ووليد معتصم حماد، الطالب بالصف الثالث الابتدائي، وكلا الفريقين عملوا على تصميم روبوت قادر على التنافس في لعبة البولنج من خلال التوجيه والتصويب وإسقاط أكبر عدد من البولينج.