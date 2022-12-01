وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشهد الاحتفال السنوي باليوم العالمي لـ«قادرون باختلاف»

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الحفل السنوي باليوم العالمي لـ«قادرون باختلاف»، والذي نظمته إدارة التربية الخاصة بمدرسة الأمل للصم بكفر الشيخ، تخللت الاحتفالية، العروض الرياضية الحاصلة على المراكز الأولى على مستوى المحافظة لمدارس التربية الخاصة، مثنياً على العروض الرياضية المعروضة وعلى الروح التي يتمتع بها الطلاب.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وصبري النمر، مدير مدرسة الأمل للصم بكفر الشيخ، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وموجهي التربية الخاصة بالمديرية، ومديري المدارس المشاركة في العرض.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ما تفعله الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من عناية ورعاية لذوي الهمم، محل فخر واعتزاز، ودليل قاطع على العمل بصدق نحو رفع كفاءتهم وتنمية مهارتهم، وظهر جلياً من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية، واكتشاف مواهبهم، ودعمهم بكافة الوسائل والطرق وفى مختلف المحافظات والمراكز والمدن.

وأضاف «عبد الله»، أنّ الدولة تعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم، وتُقدر قيمة الاختلاف، لتحقيق التكاتف المجتمعي، كما تعمل جاهدة على تأهيل وتنمية مهارات ذوى القدرات الخاصة، لتولي المناصب ليكونوا مسؤولين عن دعم غيرهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات.