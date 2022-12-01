وزير الإسكان: المدن الجديدة توفر فرص عمل وترفع نسب التحضر

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن 90% من سكان مدينة السادات، من مواليد محافظة المنوفية، لافتًا إلى أنهم ارتبطوا بأنشطة صناعية في المدينة، ما زاد معدلات التحضر وتقليل الكثافات السكانية وتوفير فرص العمل.

وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة نظمت رحلات يومية للمدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي غيّر وجه الطلب على المدن الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة شيدت قوسًا جنوبيًا بدءً من اتجاه الشرق للغرب، بدأ ببورسعيد الجديدة والإسماعلية الجديدة والصالحية الجديدة والعاشر من رمضان والعبور وسفنكس والسادات والنوبارية والنوبارية الجديدة وصولًا لمدينة العلمين لجذب سكان الدلتا ومحافظتي البحيرة والشرقية خارج الوادي الذي أصبح يعاني من زيادة معدلات الكثافة السكانية.

ولفت إلى أن الشريط الساحلي ظهرت فيه مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة وأبوقير الجديدة ومشروعات تطوير غرب الاسكندرية وبرج العرب وامتدادًا للعلمين ورأس الحكمة، وأكد أن خطة التنمية التي تشير لها الدولة خطة اقتصادية لزيادة المعمور وإتاحة فرص تنموية في هذه المناطق.