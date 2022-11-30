معاون وزير الإسكان لـ يوسف الحسيني: مدينة المنصورة الجديدة متكاملة ولكل الفئات الاجتماعية

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن مدينة المنصورة الجديدة متكاملة، وجرى إنشاؤها في إطار خطة تنفيذ مجتمعات عمرانية.

19 مدينة بالمرحلة الأولى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى: «بدأنا في نهاية 2017 وانتهينا في أقل من 5 سنوات، وفي وقت قليل أنجزنا إنجازا كبيرا لكل فئات المجتمع وليس لفئة بعينها، ونعمل على 39 مدينة، وفي المرحلة الأولى نعمل على 19 مدينة منها المنصورة والعلمين وأسوان الجديدة، ولا نعمل في القاهرة فقط بل في الصعيد والوجه البحري وكل المحافظات تقريبا بها مدن جديدة تحتوي على فرص عمل وفرص سكن ومواصلات سهل الوصول إليها، وخدمات بكل أنواعها».

جودة حياة المواطن

وتابع: «نعتمد في المقام الأول على رفاهية المواطن والمحافظة على جودة حياته بمناطق خضراء كبيرة للغاية، وخدمات موجودة قبل وجوده بالمدينة سواء الجامعة أو المدرسة أو المسجد أو الكنيسة والمناطق التجارية، وتعلمنا من المدن الأولى التي تمت قبل 2014 ما ينقص المدن سواء المواصلات أو المناطق الخضراء واحتياجات المواطنين من خدمات واستطعنا توفير ذلك بالمدن الجديدة».