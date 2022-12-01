وزير الإسكان: الدلتا ثاني أكبر أقاليم الجمهورية سكانا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ العمران هو وعاء التنمية، مشيرًا إلى أن إقليم الدلتا مكون من 5 محافظات هي الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية، ويبلغ عدد السكان فيه 20.6 مليون نسمة، ومساحته 1.2% من مساحة الجمهورية.

25 مليون نسمة في الدلتا

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «عندما نتحدث عن مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى سنجد أنه ثاني أكبر إقليم من حيث حجم السكان، بعد إقليم القاهرة الكبرى الذي يقطنه 25 ملايين نسمة، إلا أنه لديه أقل فرص لاستيعاب العمران والسكان والأنشطة».

وتابع «وعاء التنمية في إقليم الدلتا ممتلئ عن آخره، سواء بالأنشطة الأساسية مثل الصيد والزراعة، وهناك محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء».