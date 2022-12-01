مساعد وزير الإسكان: المدن الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب

أكد الدكتورعبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون من مدن الجيل الرابع، التي تبنتها الدولة حديثًا في برنامج الرئيس السيسي لزيادة المعمور المصري، من خلال إنشاء مدن جديدة.

الهدف من المدن الجديدة

وأشار «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى أن المدن الجديدة تتوزع مكانيًا حسب احتياجات كل مكان، ضاربًا المثل بالمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة في الدلتا وغرب إسكندرية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن الهدف من المدن الجديدة ليس مجرد استبيعاب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنها ستوفر فرص عمل للشباب، وأن الهدف الأساسي هو جذب الاستثمار والفرص الاستثمارية والاقتصادية، مما يقيم القوام الاقتصادي للمدن الجديدة.

المدن الجديدة تخصص مساحات لأنشطة صناعية وسياحية

وأشار الدكتورعبدالخالق إبراهيم، إلى أن المدن الجديدة تخصص مساحات تصل لـ30% منها، لأنشطة صناعية وسياحية ولوجستية وخدمية، معتبرًا أنها القوام الاقتصادي للمدن الجديدة، والتي تحقق التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد طرح لتلبية احتياجات السكان من الأراضي والوحدات بشكل دائم عبر الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات الجديدة لتلبية الرغبات المختلفة للسكان على أن تٌطرح الأراضي فور انتهاء ترفيقها.