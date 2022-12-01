«العربية للتصنيع» تتفق مع كوريا الجنوبية لتصنيع طائرة تدريب متقدمة

أبرمت الهيئة العربية للتصنيع، اتفاقا مع شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية KAI، والتي تعد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الطائرات الجوية.

وقال اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، إنّه تم الاتفاق مع الجانب الكوري، على توطين تكنولوجيا تصنيع طائرة تدريب متقدمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، والتصدير للدول الأفريقية والعربية، وذلك بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتطورة بمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف اللواء مختار عبداللطيف، أنّ هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات الدفاعية المختلفة.

وأضاف أنّ مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة على أعمال التصنيع والصيانة، وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي، معربا عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف صناعات الدفاع المتطورة، وذلك من خلال لجنة تنسيقية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأعرب كانج وونج سيك، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية، عن اعتزازه بأهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية في مختلف الصناعات، مؤكدا أنّ السوق المصري جاذب للاستثمارات وواعد ويشكل أهمية استراتيجية لدول المنطقة الأفريقية والعربية.

وأضاف أنّ شركة (KAI) تتطلع لتعزيز أوجه الشراكة مع العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية الأخرى.