«العربية للتصنيع» تدشن أول أوتوبيس كهربائي بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بأنواعها كافة، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

أول أوتوبيس كهربائي صناعة محلية

جاء هذا في إطار احتفال الهيئة العربية للتصنيع، بتدشين أول أوتوبيس كهربائي صناعة محلية بالتعاون مع مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل، على هامش مؤتمر قمة المناخ COP 27، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال أيام.

توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر

يأتي التعاون في سياق جهود مستمرة للهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

وفي هذا الصدد، أوضح مختار عبداللطيف، أنّه جرى الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية، إضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، مشيرا إلى أنّ السيارة يتوافر فيها اشتراطات حماية البيئة كافة.

وأشار عبداللطيف، إلى أنّ التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي بنسبة تتجاوز 60%، وأفضل سعر بيع منافس.

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