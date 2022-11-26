مدرسة الهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة.. مميزات مالية للطلاب أثناء الدراسة

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة داخل مصنع، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق مجموعة من الشروط والضوابط، وتشمل مجموعة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وعلى أساس ذلك تهتم بتأهيل الطلاب فعلياً من خلال التدريب المكثف سواء في الدراسة أو في فترة الإجازة.

الدكتور خالد عبده مدير التعليم الفني في القاهرة، كشف لـ «الوطن»، عن التفاصيل الكاملة للمدرسة، بداية من شروط القبول ثم التخصصات وأخيراً مميزات الالتحاق بها، موضحاً أن القبول يتوقف على حصول الطالب على الحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ثم يجتاز الطالب المتقدم للمدرسة اختبار قبول نظري ومعلومات عامة ثقافية ومقابلة شخصية.

تخصصات مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

للمدرسة تخصصات متعددة، حددها الدكتور خالد عبده، أولها تخصص إلكترونيات صناعية، وتخصص كهرباء صناعية وتحكم بنظام الجدارات، وتخصص فني إلكترونيات بنظام الجدارات، لافتاً إلى أن فترة الدراسة هي 3 سنوات، كل سنة 11 شهرا، 8 منها سنة دراسية عادية، و3 أشهر للعمل بالمصنع للتدريب العملي فترة الإجازة الصيفية.

تمنح مدرسة الهيئة العربية للتصنيع العديد من الشهادات، إذ يحصل الطالب على دبلوم ثانوي صناعي 3 سنوات، ويحصل على شهادة خبرة 3 سنوات من الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن دراسة الطالب يومين نظري «تكنولوجي وثقافي» بالإضافة إلى ثلاثة أيام بالمصنع أثناء العام الدراسي، كما يدرس التدريبات العملية داخل معامل المدرسة المزودة بأحدث الوسائل ليكون جاهزاً للعمل في فترة التدريب العملي داخل مصانع الهيئة «خمسة أيام أثناء الإجازة الصيفية».

تهتم المدرسة بتدريب الطالب المتخصص في الإلكترونيات داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، ويتدرب تخصص الكهرباء بمصنع صقر للصناعات المتطورة بالهيئة.

مكافآت مالية للطلاب شهرياً

الدراسة بالمدرسة بها العديد من الميزات التي توفرها الهيئة لطلابها أثناء الدراسة، منها الحصول على وجبة متوازنة صحياً، ومواصلات من وإلى المدرسة والمصنع، ومكافأة شهرية تبدأ من 400 جنيه شهرياً وتزيد بنسبة 30% أثناء الإجازة الصيفية للصف الأول، و500 جنيه للصف الثاني و700 جنيه للصف الثالث، وملابس خاصة بالمصنع، فضلاً عن إمكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة والتربية وجميع المعاهد الخاصة والكليات التي تقبل شهادة الدبلوم الثانوي الصناعي، ويحصل الطالب على إجازة لمدة شهر أثناء العام الدراسي، ويتدرب الطالب على أحدث الإمكانات والأنظمة التكنولوجية.

أكد الدكتور خالد عبده، حرص المديرية على زيادة عدد الفصول والطلاب بالمدرسة نظراً للتميز الواضح للطلاب، موضحاً أن مشروع مدرسة داخل مصنع هو من أنجح التجارب الخاصة بالتعليم الفنى والذى يتبع التعليم المزدوج الذي لاقى إقبالاً من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين.