«العربية للتصنيع» تخرّج دفعة من المتدربين الأفارقة من برنامج إدارة شبكة المعلومات

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير حسن شوقي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حفل تخريج البرنامج التدريبي لإدارة شبكة المعلومات لمتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة، بحضور إسلام عبدالفتاح، مدير البرنامج التدريبي للوكالة المصرية، في الفترة من 20 حتى 30 نوفمبر 2022، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر أكاديمية الهيئة للتدريب.

وتشمل موضوعات البرنامج التدريبي برامج متعددة، ومنها «إدارة شبكة المعلومات، والمحطات الشمسية الفوتوفولتية، والذكاء الاصطناعي، وأساسيات طاقة الرياح، وبرمجة ماكينات التشغيل الرقمية (خراطة CNC)»، إضافة إلى تفقد المتدربين لمعرض العربية للتصنيع، وجناح الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.

وخلال لقائه مع وفد المتدربين الذي ضمّ العديد من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنّ الهيئة تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة العربية للتصنيع، ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأوضح أنّ الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية، مؤكدا ترحيبها بجميع الدارسين والكوادر البشرية من الدول الأفريقية الشقيقة.

كما ذكر أنّ البرنامج التدريبي تم إعداده من خلال محاور علمية أعدت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنّ التدريب يعد بمثابة نافذة تطل على علوم الغد، ويسهم بقوة في بناء الإنسان القادر على القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، لافتا إلى أهمية دور المتدربين الأفارقة في أن يكونوا سفراء للهيئة العربية للتصنيع في دولهم، وإبراز إمكانياتها التصنيعية ودورها الصناعي الرائد في الدول الأفريقية الشقيقة.

وشهدت فعاليات حفل التخرج، تسليم اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشهادات لخريجي البرنامج التدريبي، حيث أعرب المتدربون الأفارقة عن امتنانهم الشديد بالانضمام لهذه الدورة التدريبية المهمة، لتعزيز خطط التحول الرقمي ببلادهم، وتطلعهم للانضمام للمزيد من هذه الدورات المتخصصة بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.