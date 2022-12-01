السيسي: بناء محطات تحلية المياه حتمي حتى لا نقصر في حق الحاضر والمستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، إنّ إنشاء محطات تحلية في المدن الجديدة ليس وليد اللحظة، «هذا كان موجودا والدولة كانت تفكر فيه، لكن الظروف لم تكن تسمح، لكننا نحتاج لبناء محطات لتحلية المياه، العلمين فيها محطة بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وشرق بورسعيد بها محطة بقدرة 150 ألف متر مكعب مياه في اليوم، وكذلك الجلالة بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم».

وأضاف «السيسي»، أن المدن الجديدة بها محطات تحلية كلفتنا كثيرا، مشيرا إلى أن هذا ليس زيادة في الأموال وإنما أمور حتمية، كي لا نقصر في حق الحاضر والمستقبل.