السيسي: القضاء على البناء غير المخطط مسؤولية المواطنين والدولة.. «دي بلدنا كلنا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ جميع مؤسسات الدولة يجب أن تعمل سويًا، موضحًا «لازم تبقى معانا، مقصدش معايا أو مع رئيس الوزراء، إحنا مش في جنب، إحنا واحد، دي بلدنا كلنا، لينا فيها زي بعض».

الرئيس: «مش معقول يكون فيه حد عايش بعمارات الدائري»

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إنَّ مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نظموا جولة لفحص المباني المحيطة بالطريق الدائري، متسائلًا «كيف يمكن أن يعيش المواطن في مثل هذه العمارات؟».

الرئيس: حجم المباني الموجودة على الدائري أكبر من الطلب الموجود في السوق

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّ القضاء على البناء غير المخطط مسؤولية مشتركة بين المواطنين وجميع مؤسسات الدولة، شارحًا أنَّ حجم المباني الموجودة على الدائري أكبر من الطلب الموجود في السوق، فهناك إحساس بـ«الغنى الزائف»، مشيرًا إلى أنَّ البعض يمتلك نحو 10 عمارات تصل لـ10 أدوار سعرها قد يتراوح بين 2 مليون و3 ملايين جنيه، في حين أنه لو تم الاكتفاء ببناء سكني على أرض مساحتها قيراطين فقط مع تشغيلها والحفاظ عليها لحققت عوائد حقيقية.