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السيسي يشهد افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بعد قليل

كتب:

يارا أشرف
09:54 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

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