السيسي خلال افتتاح «المنصورة الجديدة»: قادرون على بناء حواجز للشواطئ بملايين الجنيهات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة اليوم، إنَّه كان هناك مسارين لحماية الشواطئ، الأول يتضمن بناء حاجز مياه بتكلفة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تتجاوز التكلفة أكثر من ذلك، أما المسار الثاني يشمل بناء آخر يحقق عدة أهداف عبر تطبيق إجراء واحد فقط.

الرئيس يتحدث عن آلية الدولة لحماية شواطئ الدلتا

وأضاف رئيس الجمهورية، أنَّه تمّ إنشاء شاطئ ارتفاعه متر وإنشاء طريق أيضًا ارتفاعه متر، لافتًا إلى أنَّه إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة للخطر نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة، فمن المتوقع أن تشهد الخمسون سنة المقبلة انخفاضًا بمعدل متر أو مترين، لذا يمكن إنشاء حواجز على امتداد 200 أو 300 كيلو بتكلفة قد تصل إلى عشرات أو مئات المليارات جنيه أو الدولارات، كل هذا من أجل حماية الدلتا فقط، لكن ما حدث وتمّ تطبيقه بالفعل كان مختلفًا واتخذ مسارًا مغايرًا.