الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بموقع «أبو مينا» الأثري

انتهت وزارة السياحة والآثار من تركيب اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بموقع أبو مينا الأثري، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

تطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية ولاسيما مواقع التراث العالمي لما تحظي به من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة.

وأضاف أن اللوحات التي تم تركيبها بالموقع بلغ عددها نحو 19 لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع أبو مينا، كما تم إنشاء مسار لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة.

ومن جانبه قال الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أنه جاري الآن العمل على تركيب مظلات ومقاعد خشبية لاستراحة الزائرين وزيادة عدد دورات المياه وتأهيل ساحة انتظار للسيارات والأتوبيسات السياحية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين وتوفير كافة سبل الإتاحة بالموقع الأثري.

يذكر أن موقع أبو مينا الأثري يقع غرب مدينة الاسكندرية، على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، ويرجع إلى ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، وتم تسجيله كموقع أثري طبقًا للقرار رقم 698 في عام 1956م، وفي عام 1979م تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

«أبو مينا» أهم مراكز الحج المسيحية في مصر

ويعد موقع أبو مينا أهم مراكز الحج المسيحية في مصر، ويتكون من بقايا الأسوار الخارجية التي كانت تحيط بالموقع كله، البوابتين الشمالية والغربية وبعض الشوارع المحاطة بصفوف من الأعمدة التي كانت تحمل أسقف، ويوجد به منازل وحمامات واستراحات خاصة بالحجاج القادمين إلى المنطقة، وفناء الحجاج الذي يتجمعون فيه محاط صفوف من الأعمدة الرخامية يقع خلفها محلات عديدة لبيع الهدايا التذكارية للحجاج وكانت عبارة عن تماثيل و تمائم وقنينات صغيرة للزيت من الفخار، كما يقع جنوب هذا الفناء مجموعة من الكنائس ومكان للاستشفاء وأيضاً خزانات للمياه ووحدات سكنية.