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السياحة: استحداث وحدة لمتابعة المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي

متابعة دورية لرصد أي تهديد لاستمرار المواقع المدرجة بقائمة التراث

كتب:

رضوى هاشم
07:51 م | السبت 30 يوليو 2022
المواقع الأثرية المصرية.. أرشيفية

المواقع الأثرية المصرية.. أرشيفية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باستحداث وحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، تكون تابعة للإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

اختصاصات الوحدة الجديدة

وسيكون من مهام واختصاصات هذه الوحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ورصد أي ظروف أو أخطار قد تهدد باندثار الصفات التي أدت إلى إدراجها على القائمة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها والحفاظ عليها.

متابعة دورية لحالة المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي

وستتولى الوحدة، إعداد التقارير الدورية لحالة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.