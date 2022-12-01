العثور على 12 جثة متفحمة في هايتي بعد إضرام النار بمنازلهم

لقى 12 شخصا مصرعهم على أيدي أفراد عصابة في هايتي بعدما أضرموا النار في منازل في بلدة قريبة من العاصمة.

قال رئيس بلدية «كاباريه» جوزيف جينسون جيوم، إنّ الشرطة والسكان طردوا أفراد العصابة من شمال بورت أوبرنس قبل عدة أيام، لكن هؤلاء عادوا وهاجموهم أمس الأربعاء.

جيوم: عثرنا على جثث متفحمة

وأضاف جيوم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «عثرنا هذا الصباح على عدة جثث متفحمة، وكانت العصابات القوية والمدججة بالسلاح والتي تسيطر على جزء كبير من هايتي تستهدف كاباريه منذ عدة شهور»، مشيرا إلى أن البلدة تقع على طول طريق رئيسي، ما يعني أن هجمات العصابات عليها تعطل حركة المرور والتجارة مع البلدات الأخرى.

يذكر أن دولة تعيش هايتي أزمة اقتصادية وسياسية وأزمة أمن عام منذ سنوات، لاسيما بعد اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس في يوليو 2021 والذي أدى إلى تفاقم الأزمات، فتنامت قوة العصابات وسيطرتها على أراضي الدولة.

كما تعاني شرطة هايتي من ضعف الموارد، إذ قالت الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي إن هناك 13 ألف عنصر أمن فقط في هايتي التي تعد أفقر دولة في الأمريكتين، قد قدمت طلبا رسميا، مساعدة دولية في أكتوبر الماضي لدعمها في مكافحة العصابات.