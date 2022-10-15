انفجار منجم «أماسرا» التركي يسفر عن مصرع 28 شخصا.. وأزمة إنسانية في هايتي

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، مصرع 28 شخصا جراء انفجار منجم فحم بولاية بارطن شمال تركيا، فيما أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، عن أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي في هايتي الواقعة في البحر الكاريبي.

110 أشخاص في المنجم التركي وقت الانفجار

ولقي 28 شخص مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين، جراء انفجار منجم فحم شمال تركيا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 14 من عمال المناجم، و لا يزال 49 شخصاً على الأقل محاصرين.

ووقع الانفجار في 6:45 مساء، 05:45 مساءا بتوقيت القاهرة، داخل منجم بمنطقة «أماسرا» بولاية «بارطن» التركية الواقعة على البحر الأسود، فيما رجح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن يكون الانفجار ناجماً عن غاز المناجم.

وأشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، للصحفيين، إلى تواجد 110 أشخاص في المنجم وقت الانفجار.

وفي 2014، لقي 301 شخص مصرعهم جراء حريق وقع داخل منجم فحم ببلدة «سوما» الواقعة في غربي تركيا. وحاولت فرق الإنقاذ التركية، إنقاذ عشرات العمال العالقين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر.

أردوغان يكلف 3 مدعين بالتحقيق في الحادث

وقال رجاي جاكير، رئيس بلدية أماسرا، إن الكثير من الناجين من الانفجار الذي وقع في المنجم تعرضوا لإصابات خطيرة، مضيفا إن 70 منقذا تمكنوا من الهبوط إلى نقطة على عمق 250 مترا من فوهة المنجم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بدوره، قال مكتب النائب العام التركي، إنه فتح تحقيقا رسميا في انفجار المنجم، فيما ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة كانت مقررة إلى مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وكلف رئيس البلاد، 3 مدعين بالتحقيق في الحادث.

المكسيك تغلق موانئ في 3 ولايات.. والسبب عاصفة «كارل» الإستوائية

وفي المكسيك، أغلقت السلطات، موانئ في 3 ولايات «فيراكروز- تاباسكو-كامبيتشي» مع اقتراب عاصفة «كارل» الإستوائية من ساحل «ولاية تاباسكو».وكانت «اللجنة الوطنية للمياه»، قالت في بيان، أمس الجمعة، إن العاصفة على بعد أقل من 100 كيلومتر قبالة ساحل تاباسكو.

ووصلت سرعة هبوب رياح عاصفة «كارل» الإستوائية إلى 85 كيلومترا في الساعة، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أمتار.

«الأغذية العالمي»: أزمات أمنية مستشرية في هايتي

وفي هايتي، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، يؤثر على نحو 19 ألف شخص في حي «سيتيه سوليه» الساحلي، ضمن المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وأشار «برنامج الأغذية العالمي»، في تقرير، إلى تفاقم فداحة وحجم انعدام الأمن الغذائي في هايتي.

وأوضح «الأغذية العالمي»، أن أزمات أمنية مستشرية في هايتي تحول دون وصول المواطنين إلى السلع الغذائية، وأضاف البرنامج الأممي، أن 4.7 ملايين شخص يواجهون انعدام أمن غذائي حاد، بينهم 1.8 مليون يواجهون مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح مدير برنامج «الأغذية العالمي» في هايتي، جان باور، أن البلاد تواجه كارثة إنسانية، مضيفا عبر اتصال فيديو للصحفيين في جنيف، أن سكان هايتي، ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

#Bartın’da maden ocağında patlama.

Vali: Yer altında mahsur kalan işçiler var



Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra İşletmesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gerçekleştiği maden ocağına çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/qJo3jyQ5Eb — İşçi Tv (@isci_tv) October 14, 2022

وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية، تضامنها مع دولة مالي، مستنكرة جميع أشكال العنف والإرهاب، وفقا لما ذكرته لما ذكرته الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ودانت الحكومة الأردنية، تفجير استهدف حافلة ركاب في مالي،أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وفي إيران، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه رغم بعض التصريحات الإعلامية الأمريكية المتضاربة، فإن خطوات التوصل إلى اتفاق تسير الآن على المسار الصحيح.

بوريل يعرب عن ارتياح أوروبا للتقدم المحرز في مسار إحياء الاتفاق

ورحب عبد اللهيان، بتعاون «وكالة الطاقة الذرية»، في المجال الفني، فيما أعرب بوريل عن ارتياح أوروبا للتقدم المحرز في مسار إحياء الاتفاق وأهمية التعاون بين الوكالة و«طهران».

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن الاتفاق بين إبران والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تبادل السجناء قضية مهمة وخطوة إلى الأمام للتواصل إلى اتفاق،وتابع بوريل قائلا، إن «الاتحاد الأوروبي» لا ينوي التدخل في شؤون إيران الداخلية.

بدورها، وقعت تركيا وقطر، أمس الجمعة، 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقتهما الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء توقيع البلدين على الاتفاقيات في ختام الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمدينة «إسطنبول» التركية.

إطلاق «ياوقان-36»على متن «لونج مارش-2 دي»

وفي الصين، أرسلت السلطات، قمرا صناعيا جديدا يحمل اسم «ياوقان-36» للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز «شيتشانج» لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي البلاد، ودخل المدار المخطط له بنجاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأُطلق «ياوقان-36» على متن صاروخ حامل «لونج مارش-2 دي»، في المهمة رقم 444 لسلسلة الصواريخ عند الساعة 03:12 صباح اليوم السبت بتوقيت بكين.