بعد قرار عودة الاحتفالات.. تعرف على شروط إقامة موالد الأولياء: «بلا مواكب»

تلقى أبناء الطرق الصوفية قرار عودة الاحتفالات الدينية بترحاب شديد، وحدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مجموعة من الشروط التي أقرتها الحكومة بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا.

قواعد وشروط إقامة احتفالات

ومن بين القواعد والشروط لإقامة احتفالات الطرق الصوفية، الالتزام بكل القواعد والشروط الواردة في القانون رقم 118 لسنه 1976 المنظم للأنشطة الصوفية والتي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ولا يجوز لأي منهم القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الإسلامية، أو إتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية، أو ممارسة الذكر الصوفي أو إقامة الموالد إلا وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يلتزم بها رجال الطرق الصوفية في مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة، وفي مقدمتها الحصول على تصريح من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وعدم تسيير المواكب.

الطرق الصوفية

وتعد الطرق الصوفية مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها، ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وهي ليست فرقًا إسلامية، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.