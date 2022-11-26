الطرق الصوفية تستكمل احتفالها بالحسين رغم انتهاء المولد.. يوم في حب مصر (صور)

لم تكتف الطرق الصوفية بالاحتفالات التي أقيمت في محيط مسجد الحسين على مدار الأسبوع المنقضي بمناسبة ذكرى قدوم رأس الإمام الحسين في مصر، وأقامت مجموعة من الاحتفالات بعدد من المقرات سواء في القاهرة والمحافظات موجهة رسائل دعم للرئيس السيسي وحبا في الوطن.

وقال الشيخ علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية الشاذلية، إن الاحتفال عقد في المقرات نظرا لإقبال المحبين والمريدين عليه، مؤكدا أنه جرت العادة على تنظيم احتفالين، الأول حول مسجد الإمام الحسين في ذكرى مولده، والآخر في مقرات الطرق الصوفية.

أبو العزائم: نسعى في الاحتفال للحديث عن التصوف الحقيقي

وأضاف «أبو العزائم» في تصريحات لـ«الوطن»: «احتفالنا عادة سنوية ومعظم الطرق الصوفية حريصة عليه في مصر، نسعى فيه للحديث عن التصوف الحقيقي، موجها رسالة شكر وتقدير ودعم من أبناء الطرق الصوفية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحة الفرصة لإقامة المولد والاهتمام بمساجد آل البيت: «احتفلنا بيوم في حب مصر، وأبناء الطرق الصوفية يد واحدة لدعم الرئيس».

احتفالات الطرق الصوفية بالحسين

وفي السياق ذاته، نظمت كل من الطريقة الجازولية الشاذلية برئاسة الشيخ السيد سالم الجازولى والطريقة الميرغنية الختمية، والطريقة الشبراوية الخلوتية، بحضور الآلاف من مريديها وأتباعها من جميع أنحاء الجمهورية، احتفالات بذكرى قدوم رأس الحسين إلى مصر.