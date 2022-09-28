«الطرق الصوفية»: مصير احتفالات المولد النبوي بيد «لجنة كورونا»

كشفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن أنّه لم يصدر أي قرار حتى الآن بإلغاء احتفالات المولد النبوي الشريف، كما لم يصدر أي موافقة رسمية حتى الآن على إقامة موالد أو احتفالات.

مصير الموالد والاحتفالات

وأوضحت المشيخة في بيان عنها، أنّ قرار إقامة الموالد والاحتفالات بيد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر.

ذكرى المولد النبوي الشريف

يذكر أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف 2022، توافق السبت المقبل، حيث يحتفل العالم الإسلامي بذكرى ميلاد النبي محمد عليه السلام.