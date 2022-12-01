مجلس «الطرق الصوفية» يعلن عودة الاحتفالات الدينية بعد موافقة «الوزراء»

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، عودة الاحتفالات بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشرط الالتزام بتعليمات وزارتي الداخلية والصحة.

وأوضح أحمد قنديل المستشار الإعلامي المشيخة العامة للطرق الصوفية، في بيان صحفي، قبل قليل، عودة الاحتفال بالمناسبات الدينية والتي توقفت قبل أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية

وأوضح قنديل أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أشار إلى أن هذا القرار يعكس استقرار الأوضاع الأمنية والصحية وقدرة وزارة الداخلية على تأمين تلك الاحتفالات التي يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية.

وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء مشروط بعدة بنود أبرزها الالتزام بكل القواعد والشروط الواردة في القانون رقم 118 لسنه 1976 المنظم للأنشطة الصوفية وفي مقدمتها الحصول على تصريح من المشيخة العامة للطرق الصوفية، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، إلى جانب عدم تسيير المواكب.

شيخ المشايخ يهنئ جموع المصريين

واختتم البيان موجها التهنئة للملايين من أتباع الطرق الصوفية وجموع المصريين، مشددا على أن عودة الاحتفالات جاءت نزولا على رغبة المريدين في إعادة إحياء المناسبات الدينية بمختلف أرجاء الوطن.