ضبط 50 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر داخل مخزن في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، وبحوزته نحو 50 ألف عبوة مجهولة المصدر.

إدارة مخزن دون ترخيص

وحسب بيان وزارة الداخلية، أدار المتهم المخزن دون ترخيص، وحاز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مستوفية الاشتراطات الصحية داخل المخزن.

وضبط بحوزته 50004 عبوات مستلزمات طبية مختلفة دون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية.