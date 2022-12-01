رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط أمين خزينة سرق مبالغ مالية من شركته في بورسعيد

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات، بلاغ ورد إلى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من أمين خزينة بإحدى الشركات، الكائنة في دائرة القسم، باكتشافه احتراق مبلغًا ماليًا عملات أجنبية، داخل دولاب خشبى مغلق بالشركة.

الاعتراف بارتكاب الواقعة

وشكلت الأجهزة فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، وأسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة هو المبلغ سالف الذكر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وإضرامه النيران في بعض الأوراق والجزء المتبقى من المبلغ المالي، لإخفاء معالم الجريمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة شخصين في القليوبية

الداخلية: ضبط 68944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 7 أشخاص احتجزوا عاملين وتعدوا عليهما بالضرب داخل مصنع بالقاهرة

ضبط 13601 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات أمنية موسعة

ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار
بقلم محمد بركات