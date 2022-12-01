«الداخلية»: ضبط أمين خزينة سرق مبالغ مالية من شركته في بورسعيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات، بلاغ ورد إلى قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من أمين خزينة بإحدى الشركات، الكائنة في دائرة القسم، باكتشافه احتراق مبلغًا ماليًا عملات أجنبية، داخل دولاب خشبى مغلق بالشركة.

الاعتراف بارتكاب الواقعة

وشكلت الأجهزة فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، وأسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة هو المبلغ سالف الذكر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وإضرامه النيران في بعض الأوراق والجزء المتبقى من المبلغ المالي، لإخفاء معالم الجريمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.