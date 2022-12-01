«الداخلية» تنفذ 86 ألفا و746 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، 293 قضية مخدرات، وتنفيذ 86 ألفا و746 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط ( 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 134 متهما) وذلك على النحو التالي: (18) بندقية آلية، (12) بندقية خرطوش، (6) طبنجات، (128) فردا محليا، (371) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (243) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86746) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (350) حكم جناية، (26002) حكم حبس جزئي، (4653) حكم حبس مستأنف،(43395) حكم غرامة، (12346) مخالفة.

ضبط قضايا المخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (293) قضية مواد مخدرة بإجمالي (317) متهما ضُبط خلالها الآتي كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,958 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (63,410 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,037 كيلوجرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (8,010 كيلوجرامات) كمية من مخدر الآيس وزنت (2,551 كيلوجراما)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,270 كيلوجراما) كمية من مخدر البودر وزنت (740 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (455 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت (115 جراما)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (35جراما)، عدد (2290) قرصا مخدرا.

ضبط المتهمين الهاربين

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (14) متهما

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22857) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.