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«الداخلية»: ضبط 30 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية 

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
12:16 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
سيارة شرطة

سيارة شرطة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وبمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

جهود الحملة الأمنية

وأسفرت جهود حملات الداخلية عن ضبط 29 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لعدد 10منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 7362 حكم قضائى متنوع، وضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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