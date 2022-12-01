مدير شركة لتصنيع أعلاف الأسماك: مبادرة «ابدأ» اختصرت الوقت

قال المهندس عمرو حامد، مدير مجموعة جراند لتصنيع أعلاف الأسماك، أن فكرة أعلاف الأسماك بالمياه العذبة والمالحة وأعلاف الجمبري، جاءت من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة في عام 2014.

دور مبادرة ابدأ

وأضاف: «كنا من ضمن المستثمرين اللي عايشين في أمريكا وجينا مصر ضخينا استثمارات وحطينا بذرتنا على الأرض، مبادرة ابدأ سهلت علينا الطريق واختصرت معانا الوقت ولقينا مشاركة منهم فعالة».

وتابع خلال كلمته أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أول مصنع شغلناه في 2018 وصل حجم إنتاجنا اليوم إلى 60 ألف طن ونصدر منه 20 ألف طن، وصلنا للحلم الذي كنا نحلم به، ولم يتوقف حلمنا لأننا كان عندنا رؤية، وبدأنا نعمل مصنع جديد في جمصة على مساحة 33 ألف متر».

مصانع جديدة لتصنيع الأعلاف

وواصل: «المصنع الجديد بجمصة هيوصل حجم إنتاج شركتنا إلى 150 ألف طن، وسوف نصدر منه 70% من إنتاجه، النهاردة موجودين في معرض سنغافورة الدولي، ومن شهر كنا موجودين في معرض إيطاليا، والشهر الجاي موجودين في أستراليا».