صاحب مصنع ألبان: «مبادرة ابدأ ساعدتنا في التغلب على كل المعوقات»

قال المهندس أنور عادل، صاحب مصنع لمنتجات الألبان، إن الشركة بدأت عملها عام 1986 على يد والده الذي بنى مصنعًا في إحدى القرية، متابعًا: «حصلنا على قطعة أرض في المنطقة الصناعية عام 2015 وبدأنا العمل من هناك»، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح بين 20 و25 طنًا من الجبنة يوميًا، وجزء من الإنتاج يتم تصديره خارج مصر.

وتابع خلال كلمته أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «خلال الفترة الماضية واجهتنا بعض المشكلات، ساعدتنا على حلها مبادرة ابدأ»، مضيفًا: «مستمرون في استكمال مسيرة والدي ونعمل على زيادة خطوط الإنتاج والتصدير»، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القائمين على مبادرة «ابدأ».