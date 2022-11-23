أستاذ في الإدارة والاستثمار: مبادرة «ابدأ» نواة لبناء مجتمع صناعي قوي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الأهداف الإستراتيجية لمبادرة أبدأ هو استخدام موارد الدولة والمزايا المتوفرة بكل منطقة جغرافية، لافتًا إلى أهمية البحث عن آلية للدمج بين مبادرتي أبدا وحياة كريمة، لخلق بؤر تنموية ومجمعات صناعية، إضافة إلى أن مصر تتميز بتوافر الأيدي العاملة وهو ما يبرز أهمية الاستثمارات لخلق فرص العمل الجديدة.

مبادرة أبدأ تستهدف سد فجوة الاستيراد بمنتجات وطنية

وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن مبادرة ابدأ تحقق الهدف الأشمل وهو سد الصناعة الوطنية لفجوة استيراد المنتجات بتوفير المنتجات المحلية، من خلال خلق كيانات صناعية وجلب الشركات والاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن توفير 200 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة ساهم في دعم 1500 مصنع كبير على العمل، إضافة إلى قدرة المبادرة على تحقيق إنجاز آخر وهو استقطاب 64 شركة كبيرة في مجالات الصناعات المتعددة.

تحويل الاقتصاد من زراعي ريعي لاقتصاد صناعي تخليقي

وأوضح أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الدولة المصرية تحول اقتصادها من اقتصاد ريعي وزراعي إلى اقتصاد تخليقي أي اقتصاد معتمد على الصناعة وعلى الميزة النسبية وعلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطويرها وتحسينها، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون الأساس الذي يتم البناء عليه لتكوين مجتمع صناعي، إذ أن مصر لديها مشروعات حرفية كثيرة، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.