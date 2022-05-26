محمد رمضان يطرح البوستر التشويقي لفيلمه الجديد «نمبر وان»: الوحش رجع

طرح الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، البوستر التشويقي لفيلمة الجديد «نمبر وان».

وعلق محمد رمضان على البوستر، قائلا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم نمبر وان.. ثقة في الله نجاح.. الوحش رجع».

محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد «نمبر وان»

وروج الفنان محمد رمضان منذ أيام لفيلمة الجديد «نمبر وان»؛ إذ نشر فيديو له في أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية، استعدادا للفيلم، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وكتب محمد رمضان «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».

كليب بلالين

كما يستعد محمد رمضان، يوم الاثنين المقبل، لطرح كليبه الجديد «بلالين»، بعد أن طرح الأغنية «أوديو»، عبر تطبيق أنغامي، وحققت نسب مشاهدة عالية وإشادات الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

وكشف رمضان عن سبب تسمية الأغنية بهذا الاسم، خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا، معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة».