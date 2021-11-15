محمد زكي الوحش: القيادة السياسية تدرك ما يجب فعله لهذا الشعب

عبر الدكتور محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب، عن سعادته للقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدا بتقلد الشباب للمناصب القيادية في الدولة، قائلا: «أنا سعدت جدا بأني التقي بشابات وشبان، وعندي سؤال فضولي عظيم عاوز أسئله للمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حضرتك عندك كام سنة؟ 37 سنة ونائب محافظ».

القيادة السياسية تدرك تماما ما يجب فعله للشعب

وأضاف «الوحش»، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، الأحد، «لازم أعترف في الألفية التالتة وبعد مرور العقد الثاني والجمهورية الجديدة، هناك قيادة سياسية تدرك تماما ما يجب فعله لهذا الشعب بتولية الشباب ووضعهم في المقدمة لأنهم هم الأمل وهم المستقبل».

نعطي الآن الراية للأجيال القادمة

وتابع محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب: «أحنا خضنا التجربة ونعطي الراية للأجيال الجاية، ودي رؤية ثاقبة من القيادة السياسية لشباب مصر عامة في جميع الأحزاب وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين».

ما تقدمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شئ جميل

وأشاد محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب، بنشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: «أنا سعدت باللي أنتم قدمتوه النهاردة، حاجة جميلة نادي تدريبي وقناة تلفزيونية وويب سايت جديد، الحقيقة بحيكم من قلبي وبشكركم وأتمنى ليكم التوفيق».

فيروس كورونا اجتاح العالم في 1938

ولفت محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب، إلى أن العالم أخذ على حين غرة بسبب فيروس كورونا، «الحقيقة دي مش أول جائحة تأتي على حين غرة في العالم كله، الكلام ده حصل قبل كده في الحرب العالمية الأولى سنة 1938، اجتاح العالم نفس الفيروس H1N1 اللي هو الإنفلونزا وظهر من إسبانيا، ثم يأتي الكوفيد 19 في 2019 بشكل عنيف غير مسبوق».