البنك المركزي: أسعار النفط خسرت 4.5% خلال أسبوع

تراجعت أسعار النفط، خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.55%، مسجلة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي لتستقر عند 83.63 دولارًا للبرميل، بحسب البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك المركزين في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق: «انخفضت الأسعار في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء.. ففي بداية الأسبوع، تراجعت الأسعار نتيجة تغلب التأثير الناجم عن إغلاق الصين على معدل الطلب، وهو ما سيطر بشكل عام على جلسات التداول، على تأثير خفض الإنتاج المحتمل من قبل منظمة أوبك+ على العرض».

وتابع بأنّ عمليات الإغلاق الأكثر صرامة لمحاربة وباء كورونا ازدادت مع ارتفاع حالات الإصابة في الصين، كما شهدت البلاد أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ أشهر، ما أسهمت كل هذه العوامل في تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف معدل الطلب على النفط.

وذكر التقرير: «ارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء مع تراجع التوقعات في زيادة معدلات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ ومع تخفيف الاتحاد الأوروبي لمقترح العقوبات على روسيا بوضع سقف لسعر صادرات النفط الروسية. ونفى أعضاء منظمة أوبك بما في ذلك السعودية والكويت والإمارات تلميحات بأنهم يفكرون في زيادة الإنتاج، وأشاروا إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات».

واختتم البنك المركزي: «تراجعت الأسعار في وقت لاحق خلال نهاية الأسبوع مع ظهور أنباء عن أن الاتحاد الأوروبي يناقش تحديد سقف سعر النفط الروسي، والذي يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن التقرير ذكر أيضًا أنّ العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يرون أن هذا السقف للمستوى السعري مرتفع للغاية».