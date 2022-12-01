«الجنايات» تفض أحراز قضية الرشوة في جلسة محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق

أمرت محكمة جنايات دمنهور، «الدائرة الأولى» والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بفض أحراز فضية الفساد والرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، وأحمد جلال سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي .

وجهزت محكمة جنوب دمنهور القاعة، حيث جرى إحضار شاشات عرض من أجل إمكانية عرض التسجيلات التي سجلتها الرقابة الإدارية للمتهمين.

وشهدت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول رئيس جامعة دمنهور السابق وباقي المتهمين، إلى رابع جلسات محاكمتهم.

وكانت النيابة أحالت الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين من العاملين في الجامعة، إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في الجامعة.