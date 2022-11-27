تأجيل محاكمة عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين في قضية الرشوة

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور إلى يوم الخميس المقبل؛ وذلك لفض الأحراز والمستندات وسماع شهود النفي.

محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور

كانت بدأت الدائرة الأولى منذ قليل، ومقرها محكمة إيتاي البارود، ثالث جلسات محاكمة عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق وآخرين في قضية رشوة جامعة دمنهور.

جاء الحكم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتير الجلسة حسام الرملي.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور والمتهم فيها عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

إحالة الدكتور عبيد صالح إلى محكمة الاستئناف

وكانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد.أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين.