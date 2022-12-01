سكرتير عام «الوفد» السابق: افتتاح «المنصورة الجديدة» يخفف الكثافة السكانية بالدلتا

قال فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق لحزب الوفد، إنَّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يعد إنجازًا كبيرًا على أرض الواقع، ومن شأنه تغيير وجه الحياة في محافظة الدقهلية كلها، متابعًا: «كـ ابن من أبناء المنصورة، فإن افتتاح اليوم يعد طفرة في الدقهلية الجديدة بشكل عام وتطوير شامل لها، فضلًا عن أنَّ المنصورة الجديدة تضم كل الخدمات التي تناسب الطبقات الاجتماعية المختلفة».

توفير فرص عمل جديدة

وأضاف «بدراوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ مدينة المنصورة الجديدة من شأنها المساهمة في التخفيف من الكثافة السكانية في المنصورة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، قائلًا: «المنصورة الجديدة مدينة تكنولوجية خضراء، وذلك في إطار التحضر للأخضر، وكل ذلك يعد تطويرًا لمناطق المنصورة التي ظلت محرومة طويلًا، وحل عملي على أرض الواقع لمشاكل المواطنين هناك، نحن نعمر الصحراء».

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وعن دعوة عدد من الأحزاب لحضور افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، قال سكرتير عام حزب الوفد السابق، أنَّ هذه الدعوة تدل على حالة التكامل بين القوى السياسية المختلفة في الدولة، موضحًا: «خلال الفترة الأخيرة شهدنا حالة من نشاط الحياة السياسية في مصر، وأصبحت القوة الحزبية موجودة في العديد من الفاعليات الرئاسية، وهو ما يدل على تكامل القوة السياسية في الدولة المصرية».

جدير بالذكر، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة، وهي المدينة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي تدشنها الدولة المصرية.