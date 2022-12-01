الرئيس السيسي: «المنصورة الجديدة» جزء من خطة لبناء 30 مدينة جيل رابع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة يعتبر مشهدًا جديدًا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين، وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها.

الرئيس: نحتفل معًا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «نحتفل معًا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة وقد تمّ مراعاة كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تمّ تنفيذها طبقًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل».

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة ودولة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة.