«المنصورة الجديدة» مدينة ذكية في قلب الدلتا.. والاسثتمارات تصل إلى 20 مليار جنيه

مبانٍ فارهة، وحمامات سباحة، وخضرة تنتشر في كل مكان، وشوارع نظيفة، وما زادها جمالًا هو أن تطل على ضفاف البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كيلو متر، هنا مدينة المنصورة الجديدة، أول مدينة ذكية من الجيل الرابع في قلب محافظة الدقهلية، ويتوافر فيها جميع مقومات الحياة، ومشاريع عملاقة تظهر للنور كل يوم.

ويتردد آلاف العمال والطلاب على المدينة يوميًا، هذا يدرس في جامعته، وهذا يبني ويعمر في المدينة، التي تم الانتهاء من مرحلتها الأولى، بفضل العمل المستمر على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

مدينة المنصورة الجديدة في سطور

وقال المهندس علاء لطفي، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 2063 فدانًا، وجرى إنشائها لتستوعب كافة أطياف المجتمع المصري من مستوى اجتماعي وإسكان متوسط وإسكان مميز، وفاخر.

وأضاف أنّه تم إنشاء 58 عمارة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى سكن مصر المتوسط وتضم 4704 عمارة، ويبلغ إجمالي الوحدات بها 17 ألف وحدة سكنية، وأصبحت المدينة جاهزة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

مشاريع مدينة المنصورة

تتضمن مدينة المنصورة 3 مشاريع قومية كبرى وهم:

مدينة المنصورة الجديدة. جامعة المنصورة الجديدة. جامعة المنصورة الأهلية.

أولا: مدينة المنصورة الجديدة

وفيما يخص مدينة المنصورة الجديدة في أرقام فإنّ:

تبلغ مساحتها 7211 فدانًا أي ما يزيد عن 30 مليون متر مربع.

صدر القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2019 بإنشائها.

تطل على البحر المتوسط بطول 15 كيلو متر.

بلغ حجم الاستثمارات بها 20 مليار جنيه.

تفاصيل المرحلة الأولى

جرى الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 2063 فدان وتضم:

1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي.

4704 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

11232 وحدة سكنية بمشروع جنة مصر.

499 وحدة بمنطقة الفيلات المنفصلة.

608 وحدة بمنطقة الفيلات المتصلة.

البدء في إنشاء المرحلة الثانية

وتبلغ مساحة المرحلة الثانية 1500 فدان وتضم:

1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

5376 وحدة سكنية بمشروع جنة مصر.

خدمات المرحلة الأولى في المنصورة الجديدة

وتتمثل خدمات المرحلة الأولى في المنصورة الجديدة والتي تم الانتهاء منها بالفعل التالي:

2 مدرسة تعليم أساسي.

مركز طبي.

8 أسواق تجارية.

5 مساجد.

كنيسة.

مرافق جاهزة للعمل في المرحلة الأولى

محطة كهرباء بطاقة 300 م ف أ. محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم. محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بطاقة 30 ألف م/ يوم «جاري إنشائها».

بيع الوحدات السكنية

طرح 1100 وحدة سكنية وتخصيصهم بالكامل.

طرح باقي وحدات المرحلة الأولي بعد افتتاح الرئيس لها.

2- جامعة المنصورة الجديدة

تقع على مساحة 128 فدانًا.

بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2021/2022

الكليات والبرامج المميزة

7 برامج في كلية الأعمال. كلية الدراسات القانونية الدولية 9 برامج دراسية في كلية الهندسة برنامجين و4 مسارات في كلية علوم وهندسة الحاسب كلية علوم وهندسة المنسوجات

مخطط للجامعة أن تضم:

كلية القانون الدولي وإدارة الأعمال هندسة الحاسبات كلية طب الفم والأسنان كلية الصيدلة وكلية العلوم الطب البشري كلية هندسه المنسوجات مبنى إسكان طلبة إناث مبنى إسكان طلبة ذكور مستشفى جامعي مكتبة مركزية

3- جامعة المنصورة الأهلية

مساحتها 42 فدانًا

تبعد عن مدينة المنصورة 40 دقيقة

7 كليات بالقرار الجمهوري

بدأت الدراسة في 4 كليات وهي:

كلية الطب البشري كلية طب الفم والأسنان كلية الصيدلة (فارم دي إكلينكال) كلية الهندسة 3 تخصصات: هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد.

6 برامج دراسة مفعلة