إصابة 6 أشخاص في حوادث انقلاب دراجة نارية ومشاجرة بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة.

تفاصيل الحوادث

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث متفرقة، وجارِ تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «ا.م م»، 17 سنة، «أ.م.م»، 16 سنة، ويقيمان بقرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات متفرقة فى انقلاب دراجة نارية، و«ح.م.ح» 26 سنة، من منطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، بكدمات وسحجات، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و«ن.ط.ع»، 35 سنة، من القاهرة، بطعن نافذ بالصدر في مشاجرة بكفر الشيخ، و«ح.ص.ر»25 سنة، بجروح وكدمات، و«ح.م.ح»، 22 سنة، ويقيمان بقرية إصلاح شالما، بمركز سيدي سالم، بجروح وكدمات في انقلاب دراجة نارية.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.