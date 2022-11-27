بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - الرياض»، بمحافطة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

غرفة العمليات تتلقى بلاغاً بوقوع الحادث

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية عند مدخل قرية أبو ريا، على رافد الطريق الدولي، «كفر الشيخ - الرياض»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى العام.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفي كفر الشيخ العام أن المصابين هم: «إ.ع.م»، 20 سنة، بكدمات وسحجات، و«ع.ا.م.ع»، 20 سنة، و«ك.ا.ن»، 20 سنة، بكسر بالساق اليسرى، و«ا.ع.م»، 20 سنة، بكدمات وسحجات.

تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.