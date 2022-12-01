تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق في «قضية الرشوة» إلى 25 ديسمبر

أصدرت قبل قليل قليل محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولي"، ومقرها محكمة إيتاي البارود، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وأخرين إلي يوم 25 ديسمبر الجاري وذلك إثر اتهامهم في قضايا فساد ورشوة.

و قامت هئية المحكمة قبل قليل بفض أحراز القضية في حضور دفاع المتهمين، وذلك في رابع جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وغيره.

وجاء الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل وبحضور ممثل النيابة العامة لؤى ابراهيم وكيل النائب العام، وسكرتير الجلسة حسام الراملي.

واستمعت المحكمة اليوم لعدد من الشهود في قضية الرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة .

وشهد محيط محكمة ايتاي البارود إجراءات أمنية مشددة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم 2 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع حضور المتهمين