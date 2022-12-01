محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون «أصدقاء السعادة» لدمج الطلاب ذوي الهمم

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في ماراثون يوم الإعاقة، ضمن مبادرة أصدقاء السعادة التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، لتأكيد دمج ذوي الهمم مع الطلاب الأصحاء في الدراسة والمجتمع ضمن احتفالات بورسعيد بالعيد القومي للمحافظة

انطلق الماراثون من أمام المركز الثقافي حتي حديقة المنتزه بحي العرب، ورفع الطلاب خلاله أعلام مصر، ولافتات تؤكد أنّ أصحاب الهمم والطلاب الأصحاء رفقاء درب واحد.

وقدّم الطلاب ذوي الهمم والأصحاء معا برقصات استعراضية وفلكلور شعبي وأغانٍ وطنية من مختلف المحافظات منها النوبي والبمبوطية والصعيدي.

مبادرة أصدقاء السعادة

وقال اللواء عادل الغضبان، إنّ محافظة بورسعيد تشهد هذا الشهر احتلافات العيد القومي وعيد النصر في 23 ديسمبر، وحرص على بدء الاحتفال مع أصحاب الهمم لتأكيد اهتمام الدولة بهم وحرصه على تضافرهم مع المجتمع.

وأكد دعمه لمبادرة أصدقاء السعادة التي تبنتها التربية والتعليم في بورسعيد، وشارك في الماراثون الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمستشار محمد الصواف رئس مجلس الأمناء.