السيسي يطالب بمضاعفة مبادرة توزيع الماشية: يلا غيروا البلد

أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية دار الأورمان، أن الجمعية منحت 100 رأس ماشية للمواطنين بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن رأس الماشية حققت إيراد 200 جنيه في اليوم، حصيلة بيع اللبن، إذ تنتج 25 كيلو لبن بالإضافة إلى اللبن الذي يتناوله رضيعها.

وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح مشروع تربية رؤوس المواشي، متوقعًا أن تصل لـ30 كيلو ألبان يوميًا، لافتًا إلى أنهم وزعوا 250 رأس ماشية للإنتاج الحيواني.

وعلق الرئيس السيسي على ما ذكره «شعبان»، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الألبان واللحوم مضيفًا «الـ100 والـ200 والـ500 والـ1000 ولا كأني سمعت حاجة»، ليرد اللواء ممدوح شعبان «إن شاء الله مليون»، ليؤكد السيسي «أومال ايه».

وقال الرئيس السيسي «تصدقوا بالله، أنا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم والله، يالا يالا يالا غيروا البلد دي، كلكوا»، مضيفًا «عايز تطلع دعم وزكاة مال وصدقة أو أي حاجة وأنا بتكلم على الناس دي، أنت تأكلني ولا تديني رأس زي دي، أنت هتديني الرأس دي مرة ومش هتأكلني تاني خلاص».

ووجه السيسي كلامه لرئيس جمعية دار الأورمان قائلًا: «يا سيادة اللواء ممدوح معلش، انتوا جمعيات كلها وأنا معاكم والله وأوعى تفهمني غلط، انتوا الجمعيات كلها، أنا مستعد أننا نجري في الموضوع ده أكتر من كده».

وأضاف «مش ده بس أنا لقيت فرصة في اللي قاله الأستاذ أنور، أنه بيجمع الألبان وفيه بعض ناس بعض المصانع مبتعرفش توصل لهم، نتيجة أنهم بٌعاد شوية عن ايده، لكن احنا لما عملنا حتى مراكز تجميع الألبان اللي اشتغلنا فيها سنتين وشوية كان الهدف فيهم، أني أحسن برضه، والمواطن اللي يفقد كمية لبن نتيجة أي حاجة يحافظ على الحاجة بتاعته».

وتابع «لو انت قولت لي 100 او 200 أو 500 أو 1000 ..لا انا مش بلومك انا بلوم نفسي..والله العظيم انا بلوم نفسي ومش بلومك وانت على قد اللي بيجي لك وانت بتعمل برنامج لحاجات كتير والجمعيات بتعمل كده مش بس منتجات رؤس ماشية».

واستطرد «الناس اللي جوة البلد دي بتكسب كام في اليوم، لو هو بيكسب له 100 جنيه ولا 200 جنيه في اليوم، أنا آسف أني أقول دول ولا حاجة، وفي فرصة لهم باللي أنا بقول عليه، طب ما حد يقول البرنامج ده محتاج 10 سنين، لو هنجيب 100 ألف في السنة، وممكن وزير الزراعة يقول لي السوق العالمي ميستحملكش».

وأضاف «معرفش إزاي أغير حياة الناس وأسعدهم وأساعد في رزقهم، وأنا بقول كده عشان نحط ايدينا في أيد بعض ومش كل حاجة احنا بنخوض في تفاصيل صغيرة، لأننا عارفين أن الدلتا كلها والريف كله في حوالي 60% من أهل مصر يعني حوالي 60 مليون، طب أنا لو النهاردة عندي الغنتاج الحيواني كله 6 و7 مليون، لو قدرت أخلي الـ7 مليون دول سواء لو كان إنتاج حيواني ينتج 1.7 كيلو في اليوم، وهو المصري مع احترامي له بينتج 0.7 أو 0.8، وأنا بأكله يديني كيلو ونص في اليوم وبأكله بيديني نص كيلو في اليوم أو تلات أرباع كيلو، فرق كبير قوي، أنت بتتكلم في كيلو يعدي الـ100 جنيه».